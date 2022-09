Italia: ad agosto indice PMI manifatturiero a 48 punti

Nel mese di agosto l’Indice PMI manifatturiero dell’Italia segna 48 punti da 48,5 precedenti. Lo rende noto S&P secondo cui “i dati PMI di agosto hanno evidenziato un deterioramento sostenuto delle condizioni del settore manifatturiero in Italia. La produzione industriale è diminuita ulteriormente in presenza di un netto calo del volume degli ordini. La debolezza della domanda ha indotto le imprese a ridurre ulteriormente gli acquisti e, in particolare, si è registrato un aumento quasi record delle scorte di prodotti finiti detenute dalle imprese, che sono rimaste invendute”. “Sebbene le aziende prevedano in media un aumento della produzione tra 12 mesi, i timori di una recessione stanno aumentando e questo, insieme alla guerra in Ucraina e alle preoccupazioni per l’inflazione, sta pesando sulla fiducia delle imprese”.