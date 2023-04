Italia: A marzo crescita settore privato più veloce da novembre 2021, forte accelerazione del terziario

A marzo, il settore terziario italiano ha registrato un forte e accelerato tasso di espansione, con un crescente incremento dell’attività e dei nuovi ordini.

L’Indice destagionalizzato S&P Global PMI dell’Attività Terziaria in Italia di marzo si è posizionato sopra soglia di non cambiamento di 50,0 punti per il terzo mese consecutivo. Con un netto incremento, l’indice è inoltre salito in picchiata a 55,7 da 51,6 del mese precedente, segnalando il più elevato tasso di crescita dell’attività terziaria da aprile 2022.

Le aziende hanno assunto personale aggiuntivo, cercando di mantenere il passo con il carico di lavoro. Anche la fiducia sul futuro è rimasta positiva, mentre le pressioni inflazionistiche hanno continuato a ridursi.

Anche l’Indice PMI della Produzione Composita, sostenuto dalla forte accelerazione di crescita del settore terziario, mostra un forte rialzo, toccando il valore più alto in 16 mesi. Dopo le dovute destagionalizzazioni, l’indice si è posizionato su 55,2 punti, tre punti in più rispetto a 52,2 di febbraio. Salgono a 3 i mesi consecutivi in cui l’indice segna valori superiori alla soglia di non cambiamento e, insieme ad una crescita più forte del settore terziario, è stato di nuovo sostenuto dal forte incremento della produzione manifatturiera.

Entrambi i dati sono superiori alle attese di Bloomberg, rispettivamente pari a 53,7 e 53,2 punti.