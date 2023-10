Istat: occupazione sale tra giovani laureati e diplomati

Il tasso di occupazione tra i giovani diplomati e laureati italiani ha registrato un miglioramento significativo nel 2022. Questo è ciò che emerge da un recente rapporto Istat, che ha analizzato l’occupazione tra gli individui under 35 con un titolo conseguito almeno un anno fa e non oltre tre anni.

Secondo il rapporto, il tasso di occupazione tra i diplomati è del 56,5% e del 74,6% tra i laureati. Questi dati mostrano rispettivamente un incremento del 6,6% e del 7,1% rispetto all’anno precedente. Un segnale positivo per l’economia italiana, nonostante le distanze ancora significative con l’Europa. Per quanto riguarda i laureati tra i 30 e i 34 anni, il tasso di occupazione è dell’83,3%, ancora lontano dal 89,3% della media dell’Unione Europea. Il rapporto Istat sottolinea quindi la necessità di ulteriori interventi per colmare il divario con i partner europei.