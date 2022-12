Istat: nel III trimestre input lavoro in calo a -0,1%

Nel terzo trimestre 2022 l’input di lavoro misurato in Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) è in lieve diminuzione in termini congiunturali (-0,1% rispetto al secondo trimestre 2022) e rallenta la crescita su base annua (+2,7% rispetto al terzo trimestre 2021).

Lo rivela l’Istat secondo cui anche l’occupazione cala rispetto al trimestre precedente e riduce l’aumento su base annua. Nello stesso periodo, il Pil è cresciuto dello 0,5% in termini congiunturali e del 2,6% in termini tendenziali.