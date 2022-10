Istat: ad agosto produzione costruzioni torna a crescere e segna +2,7%

Dopo le flessioni osservate nei quattro mesi precedenti, ad agosto 2022 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni torna a crescere segnando +2,7% rispetto a luglio 2022.

Così l’Istat secondo cui nonostante ciò, nel complesso del trimestre giugno-agosto 2022 si registra una variazione negativa. In termini tendenziali l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce in modo sostenuto per il dodicesimo mese consecutivo.