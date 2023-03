Istat: a gennaio vendite al dettaglio crescono a +1,7% in valore e +1,2% in volume

A gennaio 2023, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio risultano in aumento sia in valore sia in volume per entrambi i settori merceologici, rispettivamente a +1,7% e +1,2%.

Così l’Istat secondo cui a livello tendenziale, invece, continua l’andamento già evidenziato negli ultimi mesi del 2022; ad un aumento delle vendite in valore si contrappone, infatti, un calo di quelle in volume. La crescita tendenziale in valore caratterizza tutte le forme distributive, in particolare la grande distribuzione.