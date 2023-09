Iren: presenta offerta vincolante per asset e partecipazioni Egea

Iren ha presentato un’offerta vincolante nell’ambito della procedura indetta da Egea.

L’offerta, che conferma l’interesse di Iren, si poggia su un solido piano economico e industriale finalizzato alla crescita e allo sviluppo degli asset Egea oggetto della procedura, che prevede l’integrazione di Egea nel modello operativo del Gruppo Iren.

Tale modello è storicamente caratterizzato dalla valorizzazione delle risorse delle società acquisite, da uno stretto coinvolgimento dei fornitori e dei partner, dall’attenzione verso le comunità e dalla capacità di investimento sul territorio. L’operazione è coerente con le linee strategiche presentate nel piano al 2030 del Gruppo Iren.

Il piano di Iren per Egea è stato concepito in una prospettiva di medio-lungo termine facendo leva sull’esperienza nell’integrazione di nuove società nel portafoglio di business del Gruppo. Le sinergie che potranno essere conseguite nei servizi a rete e a libero mercato potranno essere destinate ad un rilancio degli investimenti per creare nuove opportunità di sviluppo.