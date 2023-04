IR Top Consulting advisor finanziario nel finanziamento di Redelfi ad Anthilia Capital Partners SGR

Redelfi, management company impegnata nella transizione green e digitale e quotata su EGM, ha sottoscritto un contratto di finanziamento per un valore complessivo di 5 milioni di Euro con Anthilia Capital Partners SGR.

IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’IPO Advisory su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), ha svolto il ruolo di advisor finanziario. La divisione interna Debt Advisory di IR Top Consulting rafforza in tal modo le proprie competenze in grado di affiancare le PMI in tutto il percorso di emissione del BOND: dalla analisi della Sostenibilità del piano, alla fase di Due Diligence, selezione degli investitori attraverso la definizione della struttura ottimale di debito sino all’ottenimento del finanziamento.