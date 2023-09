Intred: accordo quadro pluriennale per fornitura fibra ottica a Vodafone Italia

Intred, operatore di telecomunicazioni quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha concluso un accordo quadro pluriennale con Vodafone Italia, per la fornitura in IRU (Indefeasible Right of Use, diritto d’uso esclusivo) di tratte di rete in fibra ottica di proprietà di Intred.

L’accordo strategico rientra nella più estesa collaborazione tra Intred e primari operatori del settore, per l’utilizzo di infrastrutture già esistenti per lo sviluppo di sinergie nell’uso delle reti, in modo da valorizzare sempre più gli investimenti infrastrutturali sul territorio.

Questa operazione, che mira a collegare le torri della rete mobile di Vodafone in Lombardia, rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto da Intred negli ultimi anni nello sviluppo della propria rete in fibra ottica, che oggi copre in modo esteso tutte le province della regione più popolosa d’Italia. Il valore del primo lotto di fornitura, superiore a 3 milioni di euro, enfatizza ulteriormente l’importanza e l’entità di questo progetto.