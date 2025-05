Intesa Sanpaolo, utile netto in crescita del 13,6% nel primo trimestre 2025

Intesa Sanpaolo ha riportato una performance finanziaria positiva nel primo trimestre, con un utile netto di 2,6 miliardi di euro, segnando un incremento del 13,6% rispetto all’anno precedente e superando le stime del consensus di mercato, fissate a 2,4 miliardi di euro.

I proventi operativi netti della banca si sono attestati a 6,8 miliardi di euro, registrando un lieve aumento dello 0,5%. Questo risultato è stato sostenuto dalla crescita delle commissioni nette, che sono aumentate del 7% raggiungendo i 2,4 miliardi di euro, compensando così la flessione del margine di interesse, sceso dell’8% a 3,6 miliardi di euro.

In termini di efficienza operativa, i costi operativi sono diminuiti dello 0,5% a 2,58 miliardi di euro, portando il rapporto cost/income al 38%, uno dei migliori tra le principali banche europee. Intesa Sanpaolo ha inoltre confermato le sue previsioni per un utile netto superiore ai 9 miliardi di euro per l’intero 2025.

La solidità patrimoniale dell’istituto è rafforzata da un coefficiente CET 1 del 13,3% al 31 marzo, in crescita di circa 45 punti base nel trimestre. Questo miglioramento è avvenuto nonostante la deduzione di 1,8 miliardi di euro di dividendi maturati e un buyback di 2 miliardi di euro previsto per giugno.