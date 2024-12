Intesa Sanpaolo, problemi tecnici bloccano l’app di internet banking: in fase di risoluzione

Fin dalle prime ore del mattino l’app di Internet banking di Intesa Sanpaolo ha mostrato segni di malfunzionamento, risultando inaccessibile o con operatività limitata per molti utenti. Questo ha impedito a diversi clienti di visualizzare i movimenti più recenti sui loro conti, inclusi accrediti di stipendi e pensioni.

“Gentile cliente, ti informiamo che, a causa di un rallentamento momentaneo, la visibilità di alcuni movimenti (ad esempio mutui e accredito pensioni) potrebbe non essere disponibile”, si legge in un avviso rivolto a chi è riuscito ad accedere all’app. Per coloro che non sono riusciti a entrare, il messaggio è stato chiaro: “per un problema tecnico non si può proseguire”.

Intesa Sanpaolo ha prontamente comunicato di aver individuato il problema fin dalle prime ore del mattino e di essere immediatamente al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’app. La causa del disservizio è stata attribuita all’intenso traffico registrato fin dall’inizio della giornata. “La cosa è in fase di risoluzione”, ha rassicurato l’istituto.