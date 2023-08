Intesa Sanpaolo lancia nuovo prestito obbligazionario e offre riacquisto di vecchio prestito

Intesa Sanpaolo ha rilasciato una dichiarazione riguardante un’offerta di riacquisto per il proprio prestito obbligazionario perpetuo “EUR 750.000.000 Additional Tier 1 Notes” (ISIN XS1614415542). L’importo nominale complessivo in circolazione per questo prestito è di 750 milioni di euro.

Parallelamente all’offerta di riacquisto, la banca ha anche annunciato il lancio di una nuova emissione. Questa sarà un prestito obbligazionario perpetuo di tipo Additional Tier 1 a tasso fisso reset, con un importo nominale non inferiore a 750 milioni di euro.