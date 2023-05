Intesa Sanpaolo e Piva Group: accordo per crediti fiscali Bonus Edilizi e Superbonus

Intesa Sanpaolo e Piva Group hanno recentemente siglato un accordo finalizzato a sostenere il settore edile veneto e nazionale attraverso la ricessione di crediti fiscali legati ai Bonus Edilizi e al Superbonus. L’importo fiscale complessivo raggiunge i 29 milioni di euro, confermando l’impegno di Intesa Sanpaolo nel supportare l’economia italiana attraverso l’acquisto di crediti fiscali da privati, aziende e senza limiti di importo.

Grazie al modello sviluppato in collaborazione con Deloitte, Intesa Sanpaolo ha già acquistato oltre 18 miliardi di crediti fiscali, coprendo quasi il 50% del mercato degli acquisti degli intermediari finanziari. L’istituto bancario è stato il primo a mettere a punto il sistema delle ricessioni, utilizzato con continuità e che in pochi mesi ha portato alla sottoscrizione di contratti per un controvalore di 7,7 miliardi di euro.