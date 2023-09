Intesa Sanpaolo e Nexi lanciano SoftPos, la nuova Soluzione per Pagamenti Digitali

Nel panorama dei pagamenti digitali, Intesa Sanpaolo e Nexi si distinguono con un’innovazione: SoftPos. Questa soluzione permette agli esercenti di utilizzare il proprio dispositivo mobile per accettare i pagamenti dei clienti. Le transazioni possono essere effettuate tramite carte contactless dei principali circuiti o mediante digital wallet.

SoftPos è la risposta di Intesa Sanpaolo e Nexi alla crescente richiesta di soluzioni di pagamento digitale. Il prodotto, in anteprima per i clienti di Intesa Sanpaolo, rappresenta un passo avanti significativo nella trasformazione digitale della banca. Intesa Sanpaolo, già leader nel settore dei pagamenti con oltre 16 milioni di carte e volumi di transazioni che coinvolgono circa 800.000 POS diretti e indiretti, mira a rafforzare la sua presenza in questo settore. Il Piano d’Impresa 2022-2025 prevede un incremento dei pagamenti digitali del 50%, raggiungendo circa 75 milioni nel 2025 da 51 milioni nel 2021.

Per Nexi, il lancio di SoftPos in Italia rappresenta una pietra miliare nell’attuazione della sua strategia di sviluppo del mercato. L’azienda continua a costruire alleanze strategiche con i suoi partner, sfruttando la sua scala europea per promuovere l’innovazione nel settore dei pagamenti digitali.