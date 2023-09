Intesa SanPaolo conclude piano buyback per l’assegnazione gratuita ai dipendenti

Intesa Sanpaolo ha reso noto con un comunicato diffuso venerdì scorso, 15 settembre, di aver concluso il 13 settembre il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie – avviato l’11 settembre 2023- a servizio dei piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie ai dipendenti e consulenti finanziari del Gruppo.

I piani sono stati avviati in relazione, principalmente, al sistema di incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo basato su azioni relativo all’esercizio 2022; e (ii) in proporzione minore, ai sistemi di incentivazione di alcune società controllate (ovvero il Sistema di Incentivazione 2022 del Private Banking Network appartenente alla Rete Italia di Intesa Sanpaolo Private Banking; il Sistema di Incentivazione 2022 dei Relationship Manager appartenenti alle Reti commerciali internazionali del Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e il Sistema diIncentivazione 2022 dei Consulenti Finanziari non dipendenti appartenenti alle Reti commerciali del

Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking)”.

La banca italiana guidata dal ceo Carlo Messina ha ricordato che “tali sistemi di incentivazione sono destinati ai Risk Taker che maturino un premio superiore alla c.d. ‘soglia di materialità’, ai percettori di un importo ‘particolarmente elevato’ e a coloro i quali, tra Middle Management o Professional non Risk Taker, maturino ‘bonus rilevanti’.”

“L’acquisto – si legge ancora nel comunicato – è altresì a servizio, qualora ricorrano determinate condizioni, della corresponsione di compensi riconosciuti in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro (c.d. Severance)”.

“Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 28 aprile 2023. Anche le società controllate indicate nel citato comunicato stampa hanno concluso i programmi di acquisto di azioni della controllante approvati dai rispettivi organi sociali competenti a deliberare e analoghi a quello approvato dall’Assemblea della Capogruppo”, si legge nella nota della banca.