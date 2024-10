Intesa Sanpaolo alza target utili 2025 dopo i conti del 3Q

Intesa Sanpaolo ha rivisto al rialzo le previsioni sugli utili del 2025, in seguito a un aumento delle entrate e a una riduzione degli accantonamenti per crediti in sofferenza, che hanno permesso alla più grande banca italiana di superare le stime di profitto degli analisti nel terzo trimestre.

I ricavi totali sono saliti del 6,4% a 6,8 miliardi di euro, grazie anche all’aumento registrato da commissioni, prestiti e trading. L’utile netto del periodo luglio-settembre è salito del 26% a 2,40 miliardi di euro, rispetto a 2,26 miliardi previsti dagli analisti.

Intesa si attende un risultato netto in aumento fino a circa 9 miliardi di euro, rispetto al precedente obiettivo di oltre 8,5 miliardi di euro.

L’amministratore delegato Carlo Messina punta su commissioni e maggiori proventi provenienti dalle assicurazioni, dalla gestione patrimoniale e dagli asset per incrementare le entrate della banca, man mano che l’effetto positivo dei tassi elevati si attenua con i tagli della Bce.