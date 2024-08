Intesa SanPaolo aggiorna il mercato su piano buyback: le azioni proprie finora acquistate

Nel periodo dal 19 agosto al 23 agosto 2024, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 3.000 azioni, pari a circa lo 0,00002% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 3,6149 euro, per un controvalore totale di 10.844,80 euro. Lo ha annunciato la stessa banca guidata dal ceo Carlo Messina con un comunicato, in relazione al piano di buyback avviato in data 3 giugno 2024.

Complessivamente, alla data del 23 agosto 2024, dall’avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato 394.268.437 azioni, pari a circa il 2,16% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 3,4897 euro, per un controvalore totale di 1.375.872.985,42 di euro.