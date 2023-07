Intesa: finanziamento da 16 mln di euro per RealStep

RealStep, società impegnata nel settore dello sviluppo immobiliare con focus sulla rigenerazione urbana sostenibile di ex aree industriali, ha recentemente ottenuto un sostanziale finanziamento. Intesa Sanpaolo ha infatti deciso di investire 16 milioni di euro nel progetto di rigenerazione del Certosa District a Milano.

Quest’operazione è parte integrante del piano di rilancio dell’area nord-ovest di Milano. Già sede dell’head quarter Emea Whirlpool e di Auto1, la zona vedrà l’apertura del progetto della Co-Factory di Designtech, primo laboratorio italiano dedicato alla fabbricazione digitale e alla prefabbricazione, entro la fine del 2023.

Il finanziamento ottenuto sarà utilizzato per rifinanziare la linea esistente e per sostenere lo sviluppo progettuale e la riqualificazione delle strutture nell’area delimitata da via Giovanni da Udine, via Perin del Vaga e via Barnaba Oriani. Intesa Sanpaolo erogherà il finanziamento in diverse fasi per supportare le varie fasi del progetto, consentendo a RealStep di programmare e realizzare interventi specifici in base alle esigenze dei futuri inquilini.