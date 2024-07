Intermarine (Immsi) e Leonardo: con Navarm contratto per cacciamine a marina militare italiana

Intermarine (gruppo Immsi) e Leonardo hanno sottoscritto con Navarm – direzione degli armamenti navali del segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli Armamenti, un contratto per la fornitura di unità navali per la ricerca e la bonifica delle mine. Si tratta di una operazione del valore di 1,6 miliardi per la realizzazione di 5 unità e di circa 1 miliardo in opzioni per il completamento del programma.

Con riferimento alla “tranche” base, segnala il gruppo in una nota, la quota di Intermarine è di 1,165 miliardi di euro, corrispondente a circa il 73% e quella di Leonardo è di 0,430 miliardi, che corrisponde a circa il 27%. Una ripartizione analoga vale anche per le “tranches” opzionali. Intermarine ha il ruolo di mandataria, sarà la design authority delle Unità Navali e fornirà il sistema di piattaforma; mentre Leonardo ha il ruolo di mandante, design autority e fornitore del sistema di combattimento.