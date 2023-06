Interfashion passa di mano a Strava, realtà cofondata da Triboo

Dopo mesi di trattativa è ora ufficiale. Interfashion, l’azienda di moda di Rimini, è stata integralmente acquistata da Strava Srl, una realtà costituita da un gruppo di noti imprenditori del calibro di Giulio Corno, Amministratore Delegato e fondatore del gruppo Triboo Spa, Giuseppe Stefanel, a capo della finanziaria Isidora srl e Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato di Ima Spa.

In precedenza, Interfashion Spa faceva parte del Gruppo Stefanel e dal 1992 è specializzata nella realizzazione e distribuzione di prodotti di abbigliamento, gestendo moltissime ed importanti licenze.

Interfashion vanta circa 110 dipendenti e “il nuovo corso dell’azienda è all’insegna della continuità e la figura di Giuseppe Stefanel ancora con noi è il simbolo di questa prosecuzione”, ha commentato Alessandro Cavalieri, Direttore Generale di Interfashion.

“Abbiamo confermato tutti i manager a capo delle diverse divisioni, l’ufficio comunicazione e confermato è anche il nostro grande showroom di Milano in via Tortona. Dal punto di vista del prodotto, invece, il nostro obiettivo ora è quello di rafforzare il dna del nostro marchio High”.

Interfashion punterà infatti su High – Everyday Couture, brand femminile del segmento high fashion lanciato nel 2006 e caratterizzato da “qualità, attenzione ai dettagli e design originale”.

L’azienda vanta una forte connotazione internazionale, con l’export che è intorno al 90%. “Siamo forti in mercati Europei come la Francia, la Germania e Uk, ma anche la Spagna sta dando ottimi segnali”. Ma non solo, l’azienda è presente anche in mercati come Usa, Cina e Australia, mercati in cui i vertici della società vedono ampi margini di crescita. “Abbiamo sempre avuto una connotazione fortemente internazionale”, afferma Cavaliere, ma tra gli obiettivi anche quello di consolidare ulteriormente la propria posizione anche nel mercato italiano.

La nuova brand identity sarà comunicata attraverso una serie di progetti speciali, oltre che numerose iniziative esclusive promosse dal nuovo team di marketing e comunicazione.

Come dichiara Cavalieri, “i tre imprenditori coinvolti sono presenti con quote paritetiche, con il coinvolgimento di Giulio Corno che è frutto del solido legame con il passato del brand.

«Da oltre 10 anni Triboo è il partner di tutte le attività digitali di High, che nella nuova fase che si sta aprendo saranno ulteriormente potenziate».

Interfashion ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 26 milioni di euro e per quest’anno la società stima un aumento delle vendite single digit, con la previsione di incrementare il tasso di crescita nel triennio 2024-2026.