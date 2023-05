Intelligenza Artificiale, Altman: “Necessaria regolamentazione”

Sam Altman, fondatore di OpenAI, lancia l’allarme sui rischi legati alla mancanza di regolamentazione nel campo dell’intelligenza artificiale.

Il numero uno dell’azienda madre di ChatGPT, in una deposizione al Senato Usa, ha chiarito che questo strumento deve essere limitato e controllato da un’agenzia internazionale, con regole comuni e chiare, così come per le armi nucleari.

L’intelligenza artificiale generativa, ha aggiunto Altman, ha il potere di cambiare la vita di tutti, e stravolgerla, ma crea rischi legati soprattutto alla disinformazione. Per questo, si è messo a disposizione del governo per realizzare norme che garantiscano “un equilibrio tra l’accesso ai benefici della tecnologia e la sicurezza degli utenti”.

In Europa è stato recentemente approvato l’AI Act, la prima regolamentazione sull’intelligenza artificiale.