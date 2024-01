Intel cade del 10% nel pre-market, outlook deludente

Intel scende del 10% nel premercato. Questa perdita è avvenuta a seguito dell’emissione di un outlook per il primo trimestre del 2024 che è risultato al di sotto delle attese del mercato.

Nonostante le previsioni negative, Intel ha conseguito risultati superiori alle stime nel quarto trimestre del 2023. L’utile adjusted per azione è stato di 54 centesimi, su ricavi di 15,4 miliardi, superando le attese di 45 centesimi su 15,15 miliardi. Per il primo trimestre del 2024, tuttavia, Intel prevede un utile di soli 13 centesimi per azione su ricavi compresi tra 12,2 e 13,2 miliardi, ben al di sotto del consensus di 33 centesimi su 14,15 miliardi.