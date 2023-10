Inps, assegno unico 2023: 11,9 miliardi a famiglie

Gli otto mesi iniziali del 2023 hanno visto l’erogazione di assegni unici alle famiglie italiane per un valore di 11,9 miliardi di euro. Questo importo si somma ai 13,2 miliardi di euro erogati nel corso del 2022. Questi dati emergono dall’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps).

Parlando in termini di numeri, 6.259.774 nuclei familiari hanno ricevuto l’assegno unico nei primi otto mesi del 2023. Questi assegni hanno beneficiato un totale di 9.789.828 figli. Per quanto riguarda il mese di agosto, l’importo medio per figlio, compreso di maggiorazioni, varia considerevolmente a seconda dell’Isee del nucleo familiare.

Per chi non presenta l’Isee o supera la soglia massima di 43.240 euro per il 2023, l’importo medio per figlio è di 53 euro. Al contrario, per la fascia di Isee più bassa (16.215 euro per il 2023), l’importo medio sale a 214 euro. In assenza di maggiorazioni, l’assegno base per ciascun figlio minore nel 2023 varia tra un minimo di 54,10 euro (per chi non presenta l’Isee o ha un Isee pari o superiore a 43.240 euro) ed un massimo di 189,20 euro (per chi presenta un Isee fino a 16.215 euro).