Inflazione Usa, Janus Henderson su tassi Fed: sale probabilità di stop rialzi

Inflazione USA, aumentano le probabilità di uno stop al rialzo dei tassi. Così Greg Wilensky, Head of US Fixed Income di Janus Henderson, commenta il trend dellì’inflazione degli Stati Uniti, messo in evidenza con la pubblicazione, nella giornata di ieri, dell’indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di luglio.

“I dati dell’indice dei prezzi al consumo di luglio negli Stati Uniti sono stati generalmente in linea con le aspettative (3,2% effettivo contro il 3,3% previsto), anche se leggermente superiori al livello del 3% di giugno”, ha riassunto Wilensky.

“Non crediamo che la Fed si preoccupi del leggero aumento del dato principale su base annua di questo mese, in quanto è stato determinato da un’inflazione particolarmente debole che è scesa dal luglio 2022”, ha continuato il numero uno della divisione di reddito fisso di Janus Henderson.

Inoltre, “l’inflazione primaria è stata leggermente inferiore allo 0,2% mensile”.

Welensky ha fatto notare che, “mentre l’Owner’s Equivalent Rent (OER) / affitto della residenza primaria continua a rimanere su livelli elevati, le tariffe delle compagnie aeree sono scese significativamente per il secondo mese consecutivo, contribuendo a far scendere l’inflazione primaria”.

Outlook inflazione con aumento prezzi gas

Janus Henderson prevede però “che il mese prossimo il dato principale potrebbe salire a causa del recente aumento dei prezzi del gas”.

Detto questo, “la Fed e gli investitori dovrebbero concentrarsi sul dato dell’inflazione primaria” che, nonostante “sia scesa dai livelli più alti, è ancora ben al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla Fed”.

“Sebbene il mercato del lavoro abbia continuato a tenere anche quando l’inflazione si è moderata, ci aspettiamo di vedere la debolezza del mercato del lavoro iniziare a svilupparsi con il raffreddamento dell’economia”.

E “sebbene un mercato del lavoro debole non sia l’ideale, è probabilmente necessario per far sì che l’inflazione continui a moderarsi per tornare al livello obiettivo della Fed del 2%”.

In linea di massima, concludono da Janus Henderson, l’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti, diramato nella sessione di ieri, “aumenta la probabilità che la Fed mantenga i tassi invariati a settembre (come noi riteniamo), anche se c’è ancora molto tempo e molti dati in arrivo prima della prossima riunione. Supponendo che i dati economici si evolvano come ci aspettiamo nei prossimi mesi, riteniamo di aver visto l’ultimo rialzo di questo ciclo. Questo ci rende più costruttivi sull’aggiunta del rischio di tasso d’interesse, in particolare nella parte anteriore della curva”.