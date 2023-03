Inflazione UK scatta a sorpresa verso l’alto: +10,4% a febbraio, oltre le attese

L’inflazione del Regno Unito torna a scattare verso l’alto.

Nel mese di febbraio, l’inflazione misurata dall’indice dei prezzi al consumo (CPI) è scattata a sorpresa del 10,4%, su base annua, tornando a riaccendersi.

Nel mese di gennaio, l’inflazione UK era salita infatti del 10,1%.

L’Ufficio di Statistica Nazionale del Regno Unito (ONS-Office for National Statistics) ha spiegato il balzo con il caro energia, in particolare per i costi più alti di gas ed elettricità, così come anche con i prezzi più elevati di beni alimentari e bevande non alcoliche.

Gli economisti della Citi avevano previsto un calo al 9,9%.