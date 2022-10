Inflazione UK balza al 10,1%, massimi a 40 anni. Hunt: ‘priorità ad aiuti per più vulnerabili’

L’inflazione nel Regno Unit segnato un +10,1% annuo a settembre dal +9,5% precedente, toccando così i nuovi massimi a 40 anni. Il consensus era +10%. L’aumento dei costi alimentari ha compensato il calo dei prezzi del carburante. L’inflazione core, che esclude cibo ed energia, è aumentata più del previsto allo 0,6% su base mensile e a un tasso annuo del 6,5%.

“Capisco che le famiglie in tutto il paese stanno lottando con l’aumento dei prezzi e le bollette energetiche più elevate”, ha dichiarato il Cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt in una nota. “Questo governo darà la priorità agli aiuti per i più vulnerabili”.