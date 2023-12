Inflazione Giappone: indice prezzi al consumo CPI +2,8% a novembre, occhio al CPI core

Nel mese di novembre l’inflazione del Giappone misurata dall’indice dei prezzi al consumo è salita al ritmo del 2,8% su base annua, in calo rispetto al +3,3% di ottobre, e al minimo dal luglio del 2022.

L’inflazione core – che esclude i prezzi dei beni alimentari freschi – ha messo a segno un rialzo del 2,5%, in linea con le attese degli economisti e in rallentamento rispetto alla crescita di ottobre, pari a +2,9%.

In ritirata anche l’inflazione core core – che esclude i prezzi dei beni alimentari freschi ed energetici -, cresciuta del 3,8%, rispetto al +4% di ottobre. E’ questo il parametro dell’inflazione preso in considerazione dalla Bank of Japan per le sue decisioni di politica monetaria. Il tasso di crescita rimane superiore al target del 2% di inflazione della banca centrale del Giappone.