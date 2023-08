Infineon: -10% a Francoforte, delude outlook margine

Le azioni della tedesca Infineon Technologies hanno registrato una forte flessione a seguito della previsione sotto le attese sul margine del quarto trimestre.

Infineon ha reso noto che i costi, inclusi nuovi investimenti e spese per attrezzature inutilizzate, sono aumentati e che il margine di risultato del segmento, un indicatore di redditività corretto che esclude elementi straordinari, dovrebbe raggiungere il 25% nel quarto trimestre, contro il 26% stimato dagli analisti.

Infineon sta investendo miliardi di euro per aumentare la sua capacità produttiva. In una dichiarazione separata rilasciata oggi, la società ha annunciato l’intenzione di investire fino a 5 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per espandere il suo impianto in Malesia. Questo si aggiunge ad un’altra operazione simile a Dresda.

Nel frattempo, i costi per le fabbriche che non vengono pienamente utilizzate, i cosiddetti costi di inattività, hanno contribuito al calo dei margini, secondo quando dichiarato dall’amministratore delegato Sven Schneider in una call per discutere i risultati del terzo trimestre fiscale. Egli ha attribuito questo rallentamento alla debolezza del mercato dell’elettronica di consumo, che lascia “le fabbriche un po’ più vuote in questo momento”.

I margini del terzo trimestre sono calati rispetto al periodo precedente, e la prospettiva di possibili cali di redditività preoccupa gli investitori, afferma Jefferies, sottolineando che il calo dei margini nel segmento automobilistico, un settore chiave per Infineon, è particolarmente preoccupante. Le azioni perdono oltre il 10% a Francoforte, dopo essere scese fino al 12%, la più grande diminuzione intraday da marzo 2020. Il titolo ha guadagnato circa il 21% quest’anno.