Industria in Italia, quinto calo consecutivo del fatturato a settembre 2024

A settembre, il settore industriale italiano ha registrato un ulteriore calo del fatturato, segnando il quinto mese consecutivo di flessioni. Secondo le stime, il fatturato, depurato dai fattori stagionali, è diminuito dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume rispetto al mese precedente. Questo trend negativo rappresenta un segnale preoccupante per l’economia del paese.

Analizzando i dati su base annua, il quadro appare ancora più critico: il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, ha subito una flessione del 5,7% in valore e del 4,7% in volume. Questi dati sono particolarmente significativi considerando che i giorni lavorativi di calendario sono stati 21, esattamente come a settembre dell’anno precedente.

Nel terzo trimestre dell’anno, il fatturato ha mostrato una riduzione dell’1,3% in valore su base congiunturale. In termini tendenziali, l’indice corretto ha segnato un calo del 4,2%, mentre l’indice grezzo ha registrato una diminuzione del 3,5% nei primi nove mesi dell’anno. La situazione evidenzia le sfide che l’industria italiana deve affrontare in un contesto economico complesso e in continua evoluzione.