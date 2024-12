Industria, il fatturato in Italia sale ad ottobre: +0,5%

A ottobre l’industria italiana ha registrato un incremento del fatturato dello 0,5% in termini di valore e dello 0,8% in volume, secondo i dati destagionalizzati. Questo aumento è stato principalmente sostenuto dal mercato interno, che ha visto crescite dell’1,7% in valore e dell’1,6% in volume.

Tuttavia il mercato estero ha mostrato un andamento differente, con una diminuzione dell’1,6% in valore e dello 0,4% in volume. Questo contrasto tra mercato interno ed estero ha caratterizzato la performance industriale di ottobre. In termini tendenziali il fatturato dell’industria ha subito una flessione del 5,3% in valore e del 3,8% in volume. Il calo è una sintesi delle diminuzioni del 4% sul mercato interno e del 7,7% su quello estero.

Un giorno lavorativo in più nel mese di ottobre 2024 rispetto allo stesso mese del 2023 non è stato sufficiente a invertire il trend negativo su base annua. I dati sono stati comunicati dall’Istat, l’ente nazionale di statistica.