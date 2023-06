Inditex: utili trimestrali balzano del 54%, fatturato sale a 7,6 mld

Inditex, gruppo spagnolo proprietario di Zara, ha chiuso il primo trimestre del 2023 (Dal 1° febbraio 2023 al 30 aprile 2023) con un fatturato di 7,6 miliardi di euro (+13% rispetto allo stesso periodo del 2022) e un utile netto che è balzato del 54% a 1,2 miliardi. Le vendite in store e quelle online a tassi di cambio costanti tra il 1° maggio e il 4 giugno del 2023 sono salite del 16% rispetto al pari periodo del 2022.

“Inditex ha continuato a registrare una solida performance operativa, grazie alla creatività del team e alla rigorosa esecuzione del business model pienamente integrato”, precisa il gruppo iberico in una nota.

Come deliberato a marzo 2023, il cda di Inditex proporrà all’assemblea degli azionisti un dividendo per l’esercizio 2022, pari a 1,20 euro. Il dividendo è composto da due pagamenti di pari importo da 0,60 euro per azione: il primo stacco della cedola è stato effettuato il 2 maggio 2023 e il saldo del dividendo sarà effettuato il 2 novembre 2023.

Quanto alle prospettive future, il ceo Oscar Garcia Maceiras lascia trapelare anche ottimismo verso il futuro del business. Nei piani dell’azienda sarà sempre più strategica l’espansione negli USA, dove, evidenzia l’a.d., su ogni 100 dollari di vendita di moda nel Paese, solo 50 centesimi sono prodotti dal gruppo. Proprio per questo il gruppo mirerà ad intensificare in questo mercato la presenza, anche attraverso una campagna di apertura di punti vendita, ma ribadendo che si mirerà ad una crescita selettiva e sostenibile.