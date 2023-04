Indici europei sotto la parità in attesa del Pil americano

Partenza negativa in Europa con tutti i principali indici che avviano le contrattazioni sotto la parità dopo la chiusura negativa di ieri a Wall Street.

Ieri sono stati pubblicati i conti trimestrali, migliori delle attese di Boeing e Meta, mentre stasera usciranno i risultati di Amazon.

L’indice Euro Stoxx 50 si trova al momento in calo dello 0,45% a quota 4.330 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova dopo pochi minuti di contrattazione in calo dello 0,25% a quota 27.030 punti. Debolezza anche sul Dax tedesco (-0,46%) e sul Cac40 francese (-0,11%), mentre l’Ibex35 spagnolo segna un ribasso dello 0,58%.

Sul paniere principale di Piazza Affari acquisti in particolare su Amplifon (+0,84%), Hera (+0,74%) e Diasorin (+0,7%). Al contrario, vendite su Stm (-2,38%), Banca Mps (-2,15%) e Saipem (-1,32%).

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si avvicina nuovamente a 190 bp, con il decennale italiano in leggero rialzo al 4,29%; mentre sul Forex, l’euro/dollaro resta sopra quota 1,1 mentre il petrolio (Brent) rimane sotto gli 81 dollari al barile.

Il focus degli operatori resta sulle indicazioni che dovrebbero emergere da alcuni dati macroeconomici e dai prossimi conti trimestrali che potrebbero delineare con maggior chiarezza lo stato di salute dell’economia, oltre che la traiettoria dei tassi di interesse.

Sul fronte trimestrali si segnalano i conti sopra le attese di Microsoft che ha superato le stime sia per i ricavi che per gli utili, mentre Meta ha chiuso i primi tre mesi dell’anno meglio delle attese.

Per quanto riguarda l’agenda macro, gli investitori sono in attesa dei dati sul PIL americano e le richieste di disoccupazione per misurare la forza dell’economia statunitense.