ILPRA acquisisce il 51% di Migliorini per 600 mila euro

ILPRA, società leader nel settore del packaging e quotata su Euronext Growth Milan, ha firmato un accordo vincolante per acquisire il 51% del capitale sociale di Migliorini.

Migliorini, fondata da Gianpietro Migliorini nel 1970 e situata a Vigevano (PV), è specializzata nella progettazione e produzione di macchine per il confezionamento di prodotti alimentari, tra cui termoformatrici, termosaldatrici, blisteratrici, caricatori, dosatori e altre personalizzazioni. Nel 2022 Migliorini ha registrato un fatturato di 2,3 milioni di euro, un totale attivo di 2,1 milioni di euro e un Indebitamento Finanziario Netto di 467.000 euro.

L’acquisizione avverrà tramite un aumento di capitale riservato di 600.000 euro, di cui 546.960 euro saranno considerati come sovrapprezzo. Maurizio Bertocco, AD di ILPRA, ha dichiarato: “Continua la nostra campagna acquisitiva per completare l’offerta dei prodotti del gruppo lungo tutta la linea produttiva. L’acquisto di Migliorini, oltre che per sinergie di tipo logistico-produttivo legate alla vicinanza geografica dell’azienda vigevanese alle sedi operative del nostro gruppo, è di grande rilevanza perché ci consente di completare in maniera eccellente l’offerta nel campo delle termosaldatrici e delle termoformatrici”.