Illimity, nominati gli advisor per offerta di Banca Ifis

illimity Bank, in merito all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria annunciata da Banca Ifis a inizio gennaio, ha annunciato che, anche a seguito del fattivo coinvolgimento degli amministratori indipendenti, il Consiglio di amministrazione ha nominato quali advisor finanziari Jefferies e Wepartners e, quali consulenti legali, gli studi Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (GPBL), Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e lo studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini.

“Proseguono, quindi, le attività del Gruppo illimity come annunciate, anche con il supporto degli advisors, non trascurando alcuna opzione strategica che possa contribuire all’obiettivo di creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholders della Banca”.