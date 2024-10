ILBE ha nominato il nuovo CdA

L’Assemblea di ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A.) – società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi quotata su Euronext Growth Milan e Paris – si è riunita oggi in sessione ordinaria e straordinaria il 21 ottobre 2024 e ha deliberato come segue:

Parte Ordinaria

• Deliberata l’azione di responsabilità nei confronti del Sig. Andrea Iervolino, ex Consigliere, Presidente del CDA e Amministratore Delegato.

• Deliberato il conferimento dell’incarico per lo svolgimento delle attività preliminari e istruttorie e per l’incardinamento dell’azione di responsabilità allo studio legale Pedersoli Gattai.

• Deliberata la revoca nelle forme di legge dei componenti del Collegio Sindacale e conseguenti nuove nomine nell’ambito della sua ricostituzione.

• Deliberato l’incardinamento di azioni legali tese a recuperare i crediti contabilizzati e da contabilizzare nei confronti di TATATU S.p.A. e conferimento incarico allo studio legale Pedersoli Gattai.

• Approvata la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Paris.

• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione costituito da cinque componenti con una durata del mandato fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

Presidente: Mauro Paoloni

Amministratore: Francesco Savelli

Amministratore: Stephen Joel Brown

Amministratore: Francesco D’Intino

Amministratore: Mario Tornaghi

Parte Straordinaria

Deliberata la modifica della denominazione sociale in “Lady Bacardi Media S.p.A.”, in forma abbreviata “LBM S.p.A.”.

Deliberata la modifica di alcune disposizioni statutarie al fine di adeguare lo statuto della Società alle nuove disposizioni normative e all’attuale prassi di mercato.