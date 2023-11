Hugh Johnston passa da PepsiCo a Disney

Hugh Johnston, dopo aver servito come Chief Financial Officer (CFO) di PepsiCo per 13 anni, ha preso la decisione di intraprendere una nuova avventura professionale. Johnston ha scelto di lasciare il gigante delle bevande per la Walt Disney Company, assumendo lo stesso ruolo di CFO.ù

La notizia della nomina di Johnston è stata resa nota direttamente dall’Amministratore Delegato di Disney, Robert Iger, e diventerà effettiva a partire dal 4 dicembre. Ma il nuovo incarico di Johnston non si ferma qui: egli assumerà anche il ruolo di Vicepresidente Esecutivo, posizione che precedentemente ricopriva in PepsiCo, dove ha trascorso ben 34 anni.