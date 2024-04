Hong Kong, crollo di Shimao dopo la richiesta di liquidazione

Un evento senza precedenti ha colpito il mercato azionario di Hong Kong, dove le azioni di Shimao, colosso immobiliare cinese, hanno raggiunto il loro minimo storico. La causa di questo drammatico crollo è stata l’annuncio della società di essere stata oggetto di una richiesta di liquidazione da parte della China Construction Bank, una delle banche più influenti del Paese.

Il settore immobiliare cinese continua ad attraversare un periodo di profonda crisi, influenzando negativamente la seconda economia mondiale. Il calo dei prezzi degli immobili sta disincentivando gli investimenti in questo settore, in un contesto già segnato da un rallentamento economico. Shimao ha comunicato che la richiesta di liquidazione presentata dalla China Construction Bank si riferisce a un debito di circa 200 milioni di dollari. In seguito a questa notizia, il valore delle azioni Shimao è precipitato, perdendo oltre il 14% e stabilendo un nuovo record negativo a 0,39 dollari di Hong Kong.