Honda, utile netto da 805 miliardi di yen nei primi nove mesi dell’esercizio 2024-25

Honda ha riportato un utile netto di 805 miliardi di yen (circa 5 miliardi di euro) nei primi nove mesi dell’esercizio 2024-25, registrando una diminuzione del 7,9%. In contrasto, il risultato operativo è aumentato del 5,9%, raggiungendo i 1139 miliardi di yen (7,01 miliardi di euro), grazie a un incremento dei ricavi dell’8,9%, pari a 16.328 miliardi di yen (101,5 miliardi di euro).

Nel periodo fino a dicembre, il colosso giapponese ha venduto 15,5 milioni di motociclette, in crescita rispetto ai 13,96 milioni dell’anno precedente, mentre le vendite di automobili sono scese a 2,81 milioni, rispetto ai 3,11 milioni dello stesso periodo del 2023. Questa tendenza ha portato Honda a rivedere le sue previsioni per l’anno fiscale, che si concluderà a marzo, con ricavi attesi di 21.600 miliardi di yen, 600 miliardi in più rispetto alle stime precedenti, e un utile prima delle tasse di 1465 miliardi di yen, superiore di 30 miliardi rispetto alla guidance precedente.