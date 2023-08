Holzmann (Bce): “Possibili altri due rialzi dei tassi”

La Bce potrebbe estendere il suo ciclo di inasprimento monetario con “uno o due rialzi dei tassi di interesse”, poiché l’inflazione si sta mostrando persistente. Lo ha affermato Robert Holzmann, membro del Consiglio Direttivo della banca centrale, a Reuters.

“Il livello più alto dei tassi non è ancora stato raggiunto”, ha aggiunto Holzmann, alla luce dei dati pubblicati oggi che mostrano una crescita dei prezzi al consumo ancora pari al 5,3% annuo.

Ciononostante, i trader al momento ritengono che l’istituto possa optare per una pausa nella riunione del 14 settembre, per non aggravare le prospettive economiche già in fase di deterioramento e prendere tempo in attesa di ulteriori dati.