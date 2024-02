Hermes: vendite in crescita nel 4Q e dividendo straordinario

Hermes International ha annunciato che le entrate del quarto trimestre sono aumentate del 17,5% a tassi di cambio costanti, superando le aspettative degli analisti che prevedevano un guadagno di circa il 14%. Inoltre, l’azienda ha annunciato piani per un dividendo straordinario di €10 per azione.

Nonostante un calo nella domanda di prodotti di lusso dopo il boom post-pandemico, il marchio Hermes continua ad attrarre clienti facoltosi, disposti a spendere cifre importanti per le sue borse esclusive e le costose sciarpe di seta. Tutte le principali divisioni dell’azienda con sede a Parigi sono cresciute di almeno il 10%.

In una conferenza con i giornalisti, il presidente esecutivo di Hermes, Axel Dumas, ha dichiarato che l’azienda prevede aumenti di prezzo dei prodotti del 8%-9% in media nel 2024. L’utile operativo ricorrente per l’anno è salito a €5,65 miliardi, superando le stime degli analisti.

Il risultato di Hermes segue un quadro misto per l’industria nel trimestre passato. Marchi come LVMH, che include Louis Vuitton e Christian Dior, e il proprietario di Cartier, Richemont, hanno mostrato resilienza. Aziende in fase di ristrutturazione, come Burberry Group Plc e il proprietario di Gucci, Kering, hanno avuto meno successo.