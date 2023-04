Hermes: forte aumento delle vendite nel 1Q grazie a domanda cinese

Il colosso del lusso Hermes International ha registrato un forte incremento delle vendite nel primo trimestre, trainato dalla costante domanda dei clienti cinesi per prodotti iconici come le borse Kelly. Il fatturato è cresciuto del 23% a tassi di cambio costanti, come riportato in una dichiarazione della società, superando le previsioni degli analisti che si aspettavano un incremento del 16%. Di conseguenza, le azioni di Hermes hanno aperto in rialzo del 2% alla Borsa di Parigi.

Il Direttore Finanziario di Hermes, Eric du Halgouet, ha dichiarato che l’ottimo andamento del quarto trimestre 2022 si è confermato anche nei primi mesi del 2023 in Cina, con un traffico di clientela solido e persino leggermente superiore. La società ha sottolineato che le vendite durante il Capodanno cinese sono state molto positive.

Hermes si è distinto grazie a questi risultati eccellenti nel primo trimestre, che seguono una performance altrettanto notevole nel quarto trimestre del 2022, superiore a quella della maggior parte dei concorrenti nel settore del lusso. Mentre marchi come Gucci, di proprietà di Kering SA, continuavano a risentire delle interruzioni causate dalla pandemia di Covid-19, Hermes ha visto un aumento delle vendite del 22,5% per i primi tre mesi del 2023 nella regione Asia-Pacifico, escludendo il Giappone.