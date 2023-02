Heineken: Bill Gates acquista una quota nel secondo produttore di birra del mondo

Bill Gates ha acquisito per circa 902 milioni di dollari una quota di minoranza di Heineken Holding, l’azionista di controllo del secondo produttore di birra più grande al mondo. Il fondatore di Microsoft ha rilevato la scorsa settimana il 3,8% di Heineken Holding, secondo quanto riportato dall’autorità di vigilanza olandese AFM.

Nel dettaglio Gates ha acquistato 6,65 milioni di azioni di Heineken Holding, a titolo personale, e altri 4,18 milioni di azioni attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Le azioni hanno un valore di 848,2 milioni di euro (902 milioni di dollari), secondo i calcoli di Bloomberg al prezzo di chiusura del 17 febbraio. Gates ha acquisito la partecipazione lo stesso giorno in cui Fomento Economico Mexicano SAB, nota come Femsa, ha lanciato una vendita di azioni e titoli per 3,7 miliardi di euro per una parte delle sue partecipazioni in Heineken. L’imbottigliatore messicano di Coca-Cola e gestore di minimarket aveva annunciato la settimana scorsa l’intenzione di cedere la sua partecipazione in Heineken dopo una revisione strategica. Femsa ha dichiarato che la sua offerta accelerata di 1,9 miliardi di euro in azioni di Heineken stata prezzata a 91 euro l’una, mentre 1,3 miliardi di euro in azioni di Heineken Holding sono stati venduti a 75 euro l’una. Heineken Holding controlla il 50% di Heineken NV, produttore dell’omonima birra e di Amstel, Moretti e Sol. La fondazione Bill & Melinda Gates Foundation Trust ha investito anche nella drogheria online olandese Picnic BV e detiene una partecipazione dell’1,34% nel produttore olandese di fertilizzanti OCI NV.

La fondazione è da tempo una potenza nel mondo del non profit, con quasi 1.800 dipendenti e una spesa di quasi 80 miliardi di dollari dal 2000.