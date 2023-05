Gruppo Trevi: commesse e ordini per 216,2 mln da inizio anno

Nei primi quattro mesi del 2023 Trevi, divisione del Gruppo Trevi specializzata in fondazioni profonde e lavori geotecnici e Soilmec, divisione metalmeccanica del Gruppo Trevi che progetta e produce attrezzature per l’ingegneria del sottosuolo, si sono aggiudicate commesse e ordini per un valore totale di 216,2 milioni di euro. Con queste acquisizioni il portafoglio ordini del gruppo ad aprile 2023 si attesta a 591 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo Trevi in un comunicato.

“Oltre alle acquisizioni Trevi e agli ordini Soilmec che hanno consolidato il nostro portafoglio ordini di Gruppo – sottolinea Giuseppe Caselli, amministratore delegato del gruppo Trevi – stiamo lavorando, con buone prospettive, su altre interessanti possibilità di sviluppo sia in Italia che all’estero”.