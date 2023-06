Groupe Casino: proposta di rafforzamento patrimoniale da Niel, Pigasse e Zouari

La multinazionale francese Groupe Casino, attiva nel campo della grande distribuzione organizzata, ha recentemente reso noto di aver ricevuto una lettera di intenti preliminare da parte di Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari. La proposta riguarda un’operazione di rafforzamento del patrimonio netto dell’azienda fino a 1,1 miliardi di euro. Di questa cifra, circa 200-300 milioni di euro sarebbero investiti direttamente dai tre imprenditori, mentre il resto verrebbe sottoscritto da partner associati al progetto, tra cui anche gli attuali creditori interessati a reinvestire in capitale.

I tre protagonisti di questa proposta sono figure di spicco nel panorama imprenditoriale francese. Xavier Niel è il fondatore del gruppo di telecomunicazioni Iliad, Matthieu Pigasse è un noto banchiere d’investimento, mentre Moez-Alexandre Zouari vanta un’ampia esperienza nel settore della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari.

La situazione finanziaria di Groupe Casino è attualmente piuttosto delicata, con un debito netto consolidato di 6,4 miliardi di euro registrato alla fine dell’anno scorso. L’azienda si trova inoltre a dover affrontare rimborsi del debito per 3 miliardi di euro nel corso dei prossimi due anni. Le agenzie di rating Moody’s e S&P hanno evidenziato come un default dell’azienda sia molto probabile. Pertanto, l’eventuale investimento proposto da Niel, Pigasse e Zouari potrebbe rappresentare un’importante boccata d’ossigeno per la multinazionale francese.