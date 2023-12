Google chiude class action da 5 miliardi negli USA

Google ha raggiunto un accordo per risolvere una class action che vale almeno 5 miliardi di dollari negli Stati Uniti. L’azienda era stata accusata di aver seguito in modo clandestino l’utilizzo di Internet da parte di milioni di utenti, anche quando questi pensavano di essere in modalità di navigazione privata o incognito. Questa causa, depositata nel 2020 secondo quanto riportato da Cnbc, riguardava il presunto tracciamento di “milioni” di utenti Google dal 1 giugno 2016.

I termini dell’accordo, che verrà presentato formalmente in tribunale entro il 24 febbraio, non sono stati resi noti al pubblico. Nel frattempo, il titolo di Alphabet rimane stabile nel premercato, con un incremento del +0,09%.