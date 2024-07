Goodyear vende la divisione pneumatici fuoristrada a Yokohama

Goodyear Tire & Rubber Company ha annunciato la vendita della sua divisione di pneumatici fuoristrada (OTR) a The Yokohama Rubber Company per una cifra di 905 milioni di dollari in contanti. Questa mossa è il risultato di una revisione strategica del business OTR, in linea con il piano ‘Goodyear Forward’.

La divisione OTR di Goodyear è nota per fornire pneumatici di alta qualità per vari settori, tra cui miniere, costruzioni, cave, porti e industrie. ‘La cessione della divisione OTR rappresenta un passo significativo nel nostro piano di trasformazione Goodyear Forward’, ha affermato il CEO Mark Stewart.

Nonostante la vendita, Goodyear continuerà a fornire pneumatici OTR per applicazioni militari e di difesa negli Stati Uniti. I proventi della vendita saranno utilizzati per ridurre il debito e finanziare nuove iniziative legate al piano ‘Goodyear Forward’.