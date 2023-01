Goldman Sachs: utili ben sotto le attese, fatturato -16%. Accantonamenti NPL quasi triplicati

Nel quarto trimestre del 2022 Goldman Sachs ha riportato un utile per azione pari a $3,32, molto al di sotto dei $5,56 attesi dal consensus degli economisti. Il fatturato è sceso del 16,2% a $10,59 MLD contro i $10,76 miliardi stimati. Focus sugli accantonamenti di Goldman Sachs, effettuati per far fronte al rischio di un aumento degli NPL (crediti deteriorati), che sono quasi triplicati nel corso del quarto trimestre a $972 milioni da $344 milioni precedenti.