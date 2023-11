Giglio.com: ricavi di vendita nei primi nove mesi a +17%

Ricavi delle vendite dei primi 9 mesi del 2023 pari a 39,1 milioni di euro per Giglio.com.

“Ci muoviamo in un contesto di mercato in cui lo shopping euforico post-pandemico ha ceduto il passo ad un processo di normalizzazione della domanda. Proprio alla luce di ciò, i risultati che presentiamo oggi rappresentano una vera e propria conferma della nostra capacità non solo di acquisire quote di mercato, ma di puntare strategicamente ed energicamente all’obiettivo primario della redditività, grazie al

nostro modello di business, resiliente alle intemperie” – ha commentato Giuseppe Giglio, Chairman & CEO di GIGLIO.COM.