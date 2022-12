Giappone: vendite al dettaglio in rialzo per nono mese consecutivo. Ma la crescita rallenta

Nel mese di novembre, le vendite al dettaglio del Giappone sono salite per il nono mese consecutivo, sulla scia della decisione del governo di Tokyo di allentare i controlli sui turisti in arrivo nel paese. I sussidi al turismo nazionale hanno sostenuto in particolare le spese per consumi.

Si denota tuttavia un rallentamento rispetto al trend dei mesi precedenti.

Le vendite al dettaglio sono scese infatti su base mensile, a fronte di un’inflazione che su base core viaggia in Giappone al record degli ultimi 40 anni, e il rialzo su base annua ha allentato il passo, oltre a deludere le attese.

Su base annua, il dato ha segnato di fatto un rialzo del 2,6% nel mese di novembre, inferiore al +3,7% atteso dal consensus degli analisti, e in rallentamento rispetto al +4,4% di ottobre e al +4,8% di settembre.

Su base mensile, includendo gli aggiustamenti stagionali, le vendite al dettaglio del Giappone sono scese dell’1,1%, in calo su base mensile per la prima volta in cinque mesi.