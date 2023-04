Giappone: cala sentiment grandi imprese manifatturiere nel 1Q

In Giappone, nel primo trimestre, il sentiment delle grandi imprese manifatturiere si è ridotto a +1 da +7 punti del quarto trimestre (consensus Bloomberg 3 punti). È quanto emerge dall’indagine trimestrale Tankan della Bank of Japan, che evidenzia un peggioramento per il quinto trimestre consecutivo.

Tra le grandi aziende non manifatturiere, il sentiment è invece migliorato da 19 a 20 punti.

Secondo il sondaggio, le grandi aziende prevedono di aumentare i propri investimenti del 3,2% quest’anno fino a marzo 2024.